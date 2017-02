Granite Construction Inc., Vulcan Materials Co. y Martin Marrieta Materials Inc. se encuentran entre las empresas que podrían presentar ofertas. Kiewit Corp. construyó uno de los tramos de cercado más costosos hasta ahora, con un precio de alrededor de USD 16 millones por milla un proyecto en San Diego que involucró el relleno de un profundo cañón conocido como Barranco de los Traficantes (Smuggler's Gulch).