Al final estoy recibiendo un tratamiento de cuatro dias de quimio, que termino el martes. El viernes me hacen el trasplante, que repito, es una infusión de sangre con células madre, no es ninguna Operación. Quiero mandar toda mi fuerza y animos a todas las personas que estén pasando por un proceso déficit , ya sea de enfermedad o no y decirle que todo pasa; absolutamente todo y que la vida nos da lo qie tiene que darnos y por muy diro que sea lo que nos de tenemos que verlo comp que es lo que tiene que ser y que pra algo bueno nos servirá. Fuerza , mucha fuerza a todo el que la necesite. Gracias de todo corazón a todo el que me apoya día, a todo el que me manda su fuerza , a todo el que piensa en mi… Gracias a mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a todo el que se ha hecho donante, de verdad es muy bonito e importante todo aquel que se haya animado a hacerlo. Recordad que tenemos un reto , llegar al millón…Hagamos que se cumpla ese reto! Que tengais un hermoso domingo🙏🏻❤️💪 #fuerzaraez #siemprefuerte #retounmillon

