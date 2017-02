La periodista de CNN vio entrar a colegas de Breitbart News, The Washington Times y One America News; vio cómo se quedaban fuera, al igual que ella, los de The New York Times, Los Angeles Times y el sitio Politico; también eso les sucedió a The Hill, BuzzFeed, The New York Daily News y a medios extranjeros como The Guardian, The Daily Mail y BBC. Aunque fueron invitados a ingresar, la agencia The Associated Press (AP) y la revista Time se negaron, para manifestarse contra la exclusión de otros medios. El tema fue el central en la cobertura de todas las noticias nacionales en los Estados Unidos, con repercusiones en todo el arco de ideas.