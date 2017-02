Melania Trump estará en la portada de Vogue, aseguró la poderosa directora de la revista de moda, a pesar de la oposición del presidente Donald Trump. "Es nuestra tradición cubrir en una entrevista detalles de la primera dama, quienquiera sea. Y no puedo imaginar que esta vez sea diferente", subrayó Anna Wintour, poderosa directora de Vogue, quien no duda acerca del hecho de que la revista no traicionará su tradición.