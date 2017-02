Habló la mexicana deportada que hace 21 años que vivía en EEUU, donde nacieron sus hijos: "Me sentí como si fuera 'El Chapo' Guzmán"

Guadalupe García de Rayos relató los detalles de cómo fue arrestada y deportada tras hacer un trámite de rutina. “Tenía mucho miedo cuando fui ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no me iba a esconder, yo no quería eso”, dijo. Advirtió que “habrá muchos más deportados”