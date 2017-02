"Lo que hago en mi casa es asunto mío", indicó el ex policía de 32 años. "No tiene nada de ilegal, no hay nada malo con eso", dijo cuando fue consultado respecto a si continuaba visitando ese tipo de sitios macabros. "No es delito fantasear con gente a la que conoces. No es ilegal fantasear con cometer crímenes contra personas que conoces. Es una acción. No se hizo nada de eso. Punto", fue la explicación de Valle cuando se quiso profundizar en su actividad.