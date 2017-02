"Nunca he visto semejante nivel de actividad sexual en una persona de 19 años", dijo Stoker. Pero todavía no se había escuchado lo peor por parte de este magistrado. "Si consigues la libertad condicional con esta corte, una de esas condiciones será que no tendrás relaciones sexuales con nadie excepto con quien te cases, si es que te casas", le ordenó el magistrado del 5to Distrito.