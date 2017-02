Según su página de internet New Hope, en el condado de Collin, Texas, no fue más que una escuela y una iglesia para los granjeros de zona. Hasta la década de 1960 no contaba con 100 habitantes —en 2016 se estimaban en 670—, pero entre ellos estaba la familia de la esposa de Jess Herbst, quien se crió en la misma granja donde la alcaldesa y su familia viven desde 1999. "Es la identidad de género, no la preferencia sexual, lo que me incumbe. Amo a mi esposa, y ella me ama, no tenemos intención de cambiar", agregó en la carta. "Mis hijas han sido mis defensoras inflexibles y están orgullosas de decirle a la gente que su padre es transgénero".