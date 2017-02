"El mundo está en problemas. Pero vamos a resolverlo, es lo que hago. Créanme. Cuando hablan de las duras llamadas que estoy teniendo, no se preocupen. Simplemente no se preocupen. Debemos ser duros, es tiempo de que seamos duros. Estamos siendo aventajados virtualmente por todas las naciones del mundo. Eso no volverá a pasar", señaló este jueves Trump en un mensaje pronunciado en el Desayuno de Oración Anual, una reunión con líderes religiosos.