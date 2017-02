Si regresas a casa y no quieres saber nada con compartir lo que hiciste durante el día con nadie; si miras la hora a cada rato para ver cuándo se termina tu día laboral; si ya no sientes pasión por lo que haces… entonces estás cometiendo un error quedándote donde estás. Ojo: antes ten en cuenta si no es algo pasajero, o un momento de estrés que deberás afrontar de otra forma.