El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, insistió hoy en que la decisión de impedir la entrada a refugiados y a ciudadanos de países de mayoría musulmana no es "una prohibición de viaje, si no que es una pausa temporal": "Esto no es una prohibición de viaje a musulmanes. Es una pausa temporal que nos permite revisar el sistema de examen de refugiados y visados".

El nuevo secretario de Seguridad Nacional insistió en que la orden ejecutiva, firmada el viernes por el presidente Donald Trump y que ha generado numerosas protestas dentro y fuera del país, busca proteger "las vidas de los estadounidenses".