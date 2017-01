En EPA.gov, 9 de las 10 descargas principales han estado vinculadas al cambio climático y mucho de @AltNatParkService se centra en combatir la idea de que el efecto invernadero no es verdad. "No vemos la hora de que el presidente Trump nos diga que somos noticias falsas", publicó el grupo en un tuit. También @RogueNASA ofrece "noticias reales, hechos reales". Las cuentas alternativas a las oficiales de los organismos afectados por la huella humana sobre el planeta han usado hashtags como #resist (resistir), #sciencematters (la ciencia importa), #NotAlternativeFacts (no hay hechos alternativos), #ClimateChangeIsReal (el cambio climático es real), #ParkPride (orgullo de los parques), #factsnotfear (hechos no miedo).