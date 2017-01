No obstante, Sarsour negó tener cualquier contacto con Hamas y declaró a The New York Times no estar en contacto actualmente con nadie de su familia en Gaza. La activista musulmana captó recientemente la atención a nivel nacional en los EE.UU. al participar como delegada en la Convención Nacional Demócrata y es una de las cuatro organizadoras principales de "la Marcha de Mujeres". Pero ha sido fuertemente criticada por excluir a grupos de mujeres pro-vida (anti-aborto) e impedirles participar en el evento.