Durante la campaña, Trump dijo muchas veces que no mostraría sus declaraciones de impuestos, lo cual lo convirtió en el primer presidente que asumió en esas condiciones. Su argumento fue que estaba bajo auditoría de la autoridad fiscal, y que una vez que la investigación concluyera haría públicas sus tributaciones. Sin embargo, la asesora presidencial Kellyanne Conway dijo que la Casa Blanca cambió de opinión puesto que la cuestión quedó zanjada en los comicios: "A la gente no le importó. Votaron por él". James Hohmann, de The Washington Post, señaló: "Ella dijo que eso era coherente con lo que se había dicho durante la campaña, pero no lo es. La mayoría de los estadounidenses en todas las encuestas todavía quieren que el presidente muestre sus declaraciones de impuestos, del mismo modo que lo querían antes de la elección".