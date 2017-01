Al declarar ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey dijo que "no se podía hablar" sobre la investigación del FBI, en particular esclarecer si se indagaba en una relación entre Trump y Moscú. CNN confirmó que los funcionarios le entregaron la síntesis informativa sobre lo que los agentes rusos saben de su información personal y sus finanzas, pero no pudo establecer si durante la presentación discutieron las cuestiones.