Siguiendo las instrucciones del GPS y bajo una intensa nevada, fueron por caminos alternativos. Mala idea. En un momento determinado, con la visibilidad casi nula, el vehículo quedó atascado en una cuneta repleta de nieve. No había nadie cerca. Y pedir ayuda desde allí no estaba entre las alternativas. No había señal telefónica que pudiera comunicarlos con el servicio de emergencias del parque.