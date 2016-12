En la entrevista, Obama también realizó una autocrítica sobre la campaña e insinuó que Clinton no se dirigió lo suficiente al sector del electorado que no ha visto suficientes frutos de la recuperación económica después de haber padecido la peor recesión del país en más de 70 años. "No estuvimos sobre el terreno transmitiendo, además de los aspectos de la política pura y dura, que nos preocupamos por estas comunidades, que estamos sangrando para estas comunidades", dijo.