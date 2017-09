"Parece que tengo que demostrar partido a partido lo que soy. Me sorprende la opinión pública sobre mi. Una vez más los números hablan por sí solos. Estoy muy contento por hacer mi partido 400 y por hacer no sé cuántos goles. Los que van a hablar de mí lo saben mejor que yo. Mi trabajo es el mismo, soy un profesional, nunca me desespero, tengo la mente limpia y preparada para la crítica, que es cada vez peor. Pero si por algo soy quien soy, es por el trabajo y mis compañeros por el Real Madrid. Estoy muy feliz", afirmó ante los micrófonos de Mega.