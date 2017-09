Equipo Resto del Mundo: Sam Querrey (16), John Isner (17), Nick Kyrgios (20), Jack Sock (21), Denis Shapovalov (51) y Frances Tiafoe(72), el cual sustituirá a Juan Martín del Potro, quien se bajó después de lo ocurrido en el US Open: "No voy a poder competir porque no estoy al 100%".