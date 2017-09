"Un día, finalmente, Raquel me explicó por qué no saldría conmigo. Me dijo: 'Eres un futbolista. Puedes moverte a cualquier país el año que viene. Lo siento, pero no'. Yo pensaba: '¡Tal vez piensa que no soy muy bueno y el Sevilla me vende el próximo verano!'. Una gran parte de mi motivación fue encajar con el equipo y conseguir que esa chica cenara conmigo", advirtió.