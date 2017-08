El ex jugador de New England Patriots contó que años atrás desarrolló una adicción a los calmantes para combatir las secuelas de los golpes ocasionados tras cada partido, y confesó que el consumo de marihuana lo ayudó a terminar con los dolores y bajar la incidencia de las píldoras. Por eso, reclamó a la National Football League (NFL) que revea el reglamento y quite la prohibición que rige sobre la sustancia.