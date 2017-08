El Gobierno dejó claro que no se le venderá marihuana a turistas y que no fomenta el consumo, sino que busca quitarle mercado al narcotráfico y garantizar condiciones sanitarias para los usuarios. Días atrás, en la cumbre de presidentes del Mercosur llevada a cabo en Mendoza, Argentina, el primer mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue contundente: "La marihuana es la droga que más se consume nuestro país. No es la cocaína ni la heroína ni el ácido lisérgico. Y es una realidad incontrastable que la confrontación con el narcotráfico ha ido al fracaso en todas partes del mundo. Entonces, seguir insistiendo en combatir una plaga, una patología de la sociedad, con las mismas herramientas que fracasaron es totalmente ilógico. Lo que estamos intentando en Uruguay es ver si existe un camino alternativo para ver si podemos combatir el narcotráfico".