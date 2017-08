El Rayo no tuvo una buena partida al comienzo de la competencia y esa diferencia fue la que le impidió quedarse con la medalla de oro. "No pude remontar, es lo que ha pasado. Coleman salió muy rápido, pero no me preocupaba él sino yo", explicó en referencia al joven de 21 años, quien protagonizó un excelente arranque que le permitió estar por delante del plusmarquista en todo momento.