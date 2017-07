En dicho diálogo, Neymar expresó que está contento de integrar la plantilla blaugrana y que se siente a gusto, a pesar de que la temporada pasada las cosas no haya salido como lo esperaban: "La última fue mi mejor temporada en el club. Estoy muy bien adaptado a la ciudad, a la institución, estoy feliz y eso hace mejor mi rendimiento. Fue una temporada en la que me sentí más cómodo adentro del campo de juego, a pesar de que no conseguimos todos los títulos que deseábamos."