Tras perder en las semifinales de Wimbledon el año pasado, Roger Federer se tomó una pausa de seis meses para recuperar su rodilla lastimada. "No sabía cómo me iba a afectar la pausa, si iba a poder volver, pero volví. Y el regreso no pudo ser mejor, fue el regreso más increíble para mí. Superé todas mis expectativas", expresó Federer previo al debut en la actual edición que acaba de conquistar.