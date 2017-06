Sapp, de 44 años, quien ganó el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers y jugó durante 13 temporadas de forma profesional, le entregará su cerebro a la Concussion Legacy Foundation, según reveló en una conmovedora carta en el sitio The Players Tribune. "Yo quería que este deporte fuera mejor cuando me retiré, que cuando ingresé. Cuando un entrenador me dice que está usando videos míos para enseñar o cuando hablo con chicos jóvenes, siento como que le estoy devolviendo algo al juego que tanto me ha dado a mí. Pero como hemos aprendiendo, el juego también puede quitarte demasiado", declaró.