"Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear. Pero tranquilos que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya, y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantare una y mil veces", escribió el deportista, quien se enteró de la adenopatía –una inflamación de los ganglios linfáticos– tras realizarse un control radiológico el lunes.