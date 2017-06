"No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Hay gente que no puede olvidar este tipo de cosas. Agradezco a los periodistas que critican mi fútbol… Esto es una profesión. Es normal. Pero no voy a permitir (ataques) a mi familia y a mis valores. Quien intente atacar mi honor y mi familia obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado", advirtió.