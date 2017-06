El atacante del Atleti también habló sobre los curiosos gestos de los jugadores, quienes suelen darse palmadas en el trasero y hasta hay algunos que se han besado en la boca en algunas celebraciones: "A veces también acariciamos el pelo del compañero. Eso en la calle no lo hacemos, es verdad. Creo que lo del culo es porque es la parte que está más cerca de la mano. No creo que sea cariño. Yo por tocarle el culo a alguien no le voy a tener más aprecio. Es más como para bromear. A veces, cuando ganas algo importante, se hacen esas cosas… A mí no me gusta, pero podría hacerlo cuando gane un Mundial o la Champions. Depende de la felicidad que puedas tener".