Pero todavía tiene una relación tensa con la afición. En su primer gol en el desquite jugador en Madrid, Ronaldo corrió rápidamente al sector que lo silbaba para replicar con un gesto de silencio. Y luego, su tradicional festejo de "yo estoy aquí". Al término del encuentro, en una entrevista, se sinceró sobre los abucheos: "Yo sólo pido que no me silben aquí, porque siempre doy lo mejor de mí y cuando no anoto goles intentó trabajar para ayudar al Real Madrid."