"Mi gol al Málaga fue un desahogo. No podía irme sin hacer un gol. Pero lo que más me gusto fue la actitud de mis compañeros. Es muy grato recordarlos, fueron muy buena gente conmigo. Además, porque antes de ese partido sabía que me iba. Los dirigentes no me lo comunicaron, pero yo escuchaba comentarios en los pasillos de los periodistas. Me hubiera gustado quedarme en Europa, pero no tengo ningún tipo de angustia. Estoy muy conforme y muy feliz de haber jugado en el Barcelona", reconoce.