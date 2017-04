El ex tenis chocó poco después de la medianoche un automóvil McLaren 570S Coupé, avaluado en más de 180.000 dólares. El vehículo sufrió daños considerables, pero el 'Chino' Ríos, no obstante, salió ileso del accidente. Se descartó la versión de que el ex deportista haya consumido alcohol.