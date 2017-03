"Quería jugar con dos jugadores que fueran fuertes por alto. Yo no niego que Alexis Sánchez es un gran jugador. No es fácil tomar una decisión como esta, hay que sostenerla. Soy lo suficientemente fuerte y lúcido para analizar el impacto", explicó Wenger, quien todavía no garantizó su estadía en el Arsenal para la próxima temporada y que, según sus palabras, no debería volver colocar a Alexis Sánchez de suplente.