Según señalan los medios catalanes, el candidato de la dirigencia es el holandés y ex futbolista azulgrana entre 1989-1995, Ronald Koeman. Sin embargo, el ex entrenador del Valencia, Ajax y Benfica, entre otros, actualmente se encuentra al frente del Everton y reconoció que es complicada su salida: "Estoy en un proyecto que me gusta y por lo tanto no puedo decir otra cosa que me quedo aquí".