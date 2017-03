As a fan, I’m sad that we’ll miss Luis Enrique, the perfect trainer for FC Barcelona. His three years they have played unbelievable football. Día triste para el Barça. Se va el entrenador perfecto, Luis Enrique. Su equipo ha practicado un fútbol increíble. Una pena perdre a Luis Enrique, bon amic i l'entrenador perfecte per un Barça que aquests darrers tres anys ha practicat un futbol increíble.

