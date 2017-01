La paciencia de LeBron se colmó y disparó con munición pesada en diálogo con ESPN: "Es un hater (persona que critica sistemáticamente a otra con o sin razón) ¿Qué hace que lo que él diga sea creíble? ¿La televisión? No voy a dejar que le falte el respeto a mi legado así. Yo no soy el que lanzó a una persona por una ventana, ni el que escupió a un niño. Ni el que tenía deudas sin pagar en Las Vegas. Y nunca he llegado a última hora a un All Star Game por quedarme en Las Vegas de fiesta."