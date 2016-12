Se trata de una institución a la que toda la Liga –rivales, árbitros, directivos y público– le dio la espalda por temor. Fue la solución más simple a un problema que no tiene cura en ninguna parte del mundo. Los hooligans son el cáncer del fútbol. Y en el caso del Canelas 2010, no están en las gradas. Están dentro del campo. Juegan. Por lo que sus oponentes, aterrados por sus modos violentos y hartos de los escándalos, decidieron no enfrentarlos más, lo que derivó en una seguidilla de victorias por escritorio y un posible ascenso de categoría.