Sobre la obra que acaba de cumplir 50 años, Vargas Llosa no se ahorró elogios: "A mí me fascinó Cien Años de Soledad. Leerla me pareció una experiencia deslumbrante. Magnífica. Extraordinaria". Más tarde, la eligió para hacer su tesis doctoral, y de sus notas sobre las clases que dio en distintos lugares del mundo, salió Historia de un deicidio, un estudio pionero y ambicioso para penetrar en la obra García Márquez, a cargo de su amigo.