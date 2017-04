"Hay muchos centros gallegos… están los que no les interesa hacer una apertura a los jóvenes. También hay otros que terminaron en grupos reducidos de gente mayor y que no se dedicaron a incorporar juventud y a darle cabida", comenta Fernández y agrega que la importancia para un centro cultural de sus características, interesado en reivindicar y disfrutar sus costumbres pero comprendiendo el lugar de "extranjero" y moderno, está en "que difunda lo tradicional y que también se pueda hacer una renovación pero que no sea tan ortodoxa. Es una tarea de los descendientes que se encuentran seducidos por la cultura de sus mayores".