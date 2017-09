Santiago Madera Villegas, estudiante de décimo grado del colegio Militar José María Córdoba, es uno de los 15 jóvenes que podrá conversar con el papa Francisco. "No me esperaba que me dijeran que voy a conocer al Papa. Yo creo que es una bendición poder estar de cerca de él. A mí me gustaría darle las gracias por preocuparse por la educación del mundo, porque Scholas ha ido a muchas partes del mundo y le ha tocado el alma a muchos estudiantes y eso es algo que hay que agradecer", contó el joven en declaraciones para El Mundo.