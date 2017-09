El ex mandatario y candidato se permitió también un cuestionamiento al presidente norteamericano, Donald Trump, cuya política proteccionista dijo no compartir. "Creo que se equivoca si cree que poner a America first (por el eslogan que utiliza Trump para afirmar su defensa del interés norteamericano) significa cerrar la economía", objetó Piñera. Un murmullo de aprobación recorrió la sala.