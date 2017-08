"Lo aceptamos como una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés, los grupos de presión, los intereses macroeconómicos", aseveró el ex periodista. Lo que no dijo es que el BancoEstado no le da dinero a funcionarios públicos desde 1995, ya que la ley los inhibe de celebrar contratos con el estado. Guillier es senador, así que no había dudas de que iba a obtener una respuesta negativa.