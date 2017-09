La medida podría beneficiar a ex gobernantes, ex funcionarios y empresarios que se encuentran en prisión preventiva por casos destapados desde 2015 por la Fiscalía y la Cicig, como el de "La Línea", una millonaria defraudación tributaria supuestamente encabezada por el ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien renunció tras perder el fuero en el Congreso para enfrentar a la Justicia.