"El efecto visual de ver en la cárcel a alguien como el ex presidente Humala, o a un líder con el poder de Lula, es muy importante. Va al centro de uno de los elementos claves del problema, que es la impunidad. No es que ya no habrá más corruptos, pero sirve para ir construyendo esta imagen de que nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la ley", dijo Berthin.