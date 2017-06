Por otro lado, hasta el último día de su mandato, Temer deberá rezar para que no surjan nuevas revelaciones que lo comprometan aún más en las tramas de corrupción. "El escenario es muy dinámico, con nuevas acusaciones y hechos que aparecen a toda hora. La principal amenaza para Temer es la continuidad de las delaciones. Algunos ex colaboradores, como Cunha, Henrique Eduardo Alves (ex ministro de Turismo) y Rodrigo da Rocha Loures (ex diputado del PMDB), están en la cárcel y pueden hacer acuerdos. Si los sectores del Congreso que todavía lo apoyan se sienten más presionados y ven que tendrían más chances de salvarse con otro presidente, lo abandonarían rápidamente", concluyó Botelho.