"Me da la impresión de que Correa le va a dejar un relativo espacio de funcionamiento al nuevo gobierno. No sé si hay un acuerdo implícito entre los dos, por el cual uno necesita crear un espacio propio, pero a cambio promete no tocar el legado del otro. No obstante, cuando Moreno se siente a dialogar con los distintos sectores de la sociedad, se va a encontrar con una retahíla de demandas y de pedidos de reforma que estaban contenidos. Entonces, la situación es muy delicada. Correa es el fantasma que empieza a rondar la política ecuatoriana. Podemos no saber dónde está, pero vamos a sentir su presencia", concluyó Burbano.