Nos equivocamos y pedimos disculpas.

No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar, en varias ocasiones, con el Gobierno de Brasil. Y no nos enorgullecemos de ello.

Nuestro espíritu emprendedor e inmensa voluntad de hacer, cuando nos enfrentamos con un sistema brasileño que a menudo crea problemas para vender, nos ha llevado a optar por hacer pagos indebidos a funcionarios públicos.

Aunque podemos explicar para que lo hicimos, no tenemos excusas.

En otros países, fuera de Brasil, hemos sido capaces de expandir nuestro negocio sin transgredir los valores éticos.

Así se construyó un grupo empresarial generador de más de 270.000 puestos de trabajo directos, con equipos extraordinarios y competentes, que operan 300 fábricas en cinco continentes y ofrecen productos de calidad en todo el mundo.

Brasil cambió, y nosotros cambiamos con él. Por eso vamos más allá del pedido de disculpa. Asumimos aquí un Compromiso Público, ser intolerantes e intransigentes con la corrupción.

Hemos firmado acuerdos con la Fiscalía. Estuvimos de acuerdo en participar en algunos de los mecanismos de investigación más incisivos existentes y nos pusimos a disposición de la Justicia para exponer, con claridad, la corrupción en las estructuras estatales de Brasil.

Pedimos disculpas a todos los brasileños ya todos los que decepcionamos, que nos creen y están a favor nuestro.

Vamos a enfrentar este difícil momento con humildad, y lo superaremos madrugando y trabajando mucho.