El archivo de audio tiene una duración de 39 minutos con conversaciones entre uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, y el presidente Michel Temer sobre el pago de un soborno a Eduardo Cunha, ex jefe de la Cámara de Diputados preso por corrupción, para que no hable de ellos ante la Justicia. Y en el diálogo mencionan al ex ministro Geddel Vieira Lima como un amigo de Cunha que podría colaborar en la transferencia del dinero.