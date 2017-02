Ruiz afirmó haber vivido "cosas raras" durante el encuentro con la familia e incluso dijo haber sentido que algo no le quería dejar hacer su trabajo. "Siento un brazo adormecido. No sé cuál es el motivo porque no he hecho ningún tipo de esfuerzo. Dentro nos sentíamos raros, muy agobiados, deprimidos. Parecía que algo trataba de que no pudiéramos sacar la entrevista, se nos cortaba la señal de los teléfonos inexplicablemente", comentó.