"No tenía a quién acudir cuando me di cuenta de que Figari estaba abusando sexualmente de mí. Yo era joven y él era demasiado importante y poderoso como para acusarlo. He vivido con esta experiencia por más de treinta años. No desaparece", relata una de las víctimas, abusada cuando tenía 15 años, quien destacó que el encargado usó la primera experiencia para presionar a los jóvenes a que sigan cumpliendo sus órdenes.